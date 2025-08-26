〈房產〉樂齡產業及軌道經濟旺 高鐵彰化車站樂齡產業園區土地9月標售

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-26 12:08

彰化縣政府今 (26) 日上午由縣長王惠美親自主持「高速鐵路彰化車站特定區樂齡健康產業園區土地標售說明會」，彰化縣政府預計於今年 9 月正式公告標售案，邀請具有永續經營願景的優質企業投入開發，攜手打造樂齡健康產業聚落。

高速鐵路彰化車站特定區以區段徵收辦理整體開發，擁有街廓規劃完整、道路筆直、公共設施齊備等優勢，區內更有八堡圳流經，展現田園城市的自然風貌與生活品質。

彰化縣長王惠美指出，依據國家發展委員會推估，今年我國 65 歲以上人口占比將突破全體人口的 20%，臺灣正式邁入「超高齡社會」。顯見人口高齡化已經是無法迴避的趨勢，銀髮族群之養老、照護將會是政府施政所需面臨重大課題

同時，彰化縣政府期望善用高鐵彰化車站特定區田園城市的自然環境與便利交通優勢，不僅興建樂齡健康出租住宅、醫療設施，提供退休族群舒適宜居選擇，也可整合相關產業鏈，打造完整的樂齡健康產業聚落，推動在地銀髮經濟發展，創造高齡友善城市的新典範。

彰化縣政府將區段徵收配餘地規劃為 4 處基地辦理公開標售，縣府將區段徵收配餘地規劃為 4 處基地辦理公開標售，基地 1 指定開發「樂齡建康住宿設施」及「醫療服務設施」等項目；基地 2 應優先開發「醫療保健及社會工作服務業」、「藝術、娛樂及休閒服務業 (排除博弈業)」等產業；為充實園區整體生活機能，基地 3 應優先開發「批發及零售業」、「住宿及餐飲業」等產業，另考量園區產業物流運輸需求，基地 4 則優先開發「運輸及倉儲業」產業。

彰化縣政府指出，高鐵彰化車站樂齡產業園區案採投資計畫納入審查制度，投標廠商須依照縣府指定開發項目或優先開發產業項目提出完整的整體開發投資計畫，經審查通過後，方能進入價格標階段完成決標。此次標售評分重點包括，團隊組織及實績、營運計畫、興建計畫、對彰化縣承諾事項、可創造的就業機會規模及預估產值等指標，盼能吸引具永續經營願景的企業參與，與縣府攜手合作、共同打造優質的樂齡健康產業園區。

彰化縣政府指出，人口高齡化已經是全球無法迴避的趨勢，彰化地理位置優越、交通便捷、氣候宜人，期望善用高速鐵路彰化車站特定區便利交通優勢與田園城市的自然環境，導入樂齡健康出租住宅、醫療設施等多元服務功能，打造兼具療養與生活品質的樂齡健康新生活圈，提供退休族群舒適宜居選擇，也可整合相關產業鏈，建構完整的樂齡健康產業聚落。