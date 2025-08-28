美國50%關稅生效 印度鑽石業將受重創
美國周三（27 日）正式開始對印度輸美產品徵收 50% 關稅，這也意味著印度鑽石加工行業將受到嚴重衝擊。
印度是全球最大天然鑽石加工國，公開資料顯示，目前全球約 90% 鑽石切割與拋光工作都在印度完成。但近兩年全球鑽石市場需求降溫，給印度鑽石加工行業帶來不小壓力。
此次美國實施的新關稅政策，使本就已經低迷的印度鑽石出口業務雪上加霜。
據印度寶石與珠寶出口促進委員會（GJEPC）統計，在 2023～2024 年度，印度珠寶出口總額約 320 億美元。美國是印度鑽石最大出口市場，佔印度每年寶石和珠寶出口三分之一，出口額達到約 90 億美元。
印度寶石和珠寶出口促進委員會主席班薩利（Kirit Bhansali）說：「這是一個令人深感擔憂的狀況，美國是我國最大單一市場，如此大規模關稅將給價值鏈的每個環節帶來巨大壓力。」
因為新關稅，有美國客戶開始取消訂單，印度本地不少工廠面臨經營困境。部分鑽石加工廠正在減少原鑽採購、降低庫存、減少工時，以保證現金流。
與此同時，很多工廠計劃將加工業務轉移至其他被美國徵收較低稅率的國家。
有機構預計，關稅上調將直接增加美國進口商的採購成本，預計美國零售端天然鑽石價格可能會上漲 5%～10%，加速消費者轉向性價比更高的培育鑽石或二手珠寶市場。
