Whole Foods加速亞馬遜化！員工福利縮水引發不安

鉅亨網編譯段智恆 2025-08-27 22:10

‌



《華爾街日報》(WSJ)周三 (27 日) 報導，亞馬遜 (AMZN-US) 正全面整合旗下高檔超市 Whole Foods Market。根據內部備忘錄，亞馬遜計畫自 11 月 10 日起，向 Whole Foods 美國總部員工發出新的聘用通知，正式將這些員工納入亞馬遜體系，象徵這家七年前收購的雜貨連鎖店「亞馬遜化」進程接近完成。

Whole Foods徹底亞馬遜化！員工福利縮水引發不安(圖：REUTERS/TPG)

備忘錄顯示，Whole Foods 的行銷、商品企劃等公司職員，將獲得新的職稱、薪酬與福利。他們將享有亞馬遜的員工折扣與健保方案，但將失去部分原有福利，例如在店內購物折扣，以及每年可遠端工作四周的安排。從明年開始，公司也將以亞馬遜股票取代 Whole Foods 原有的年度獎金。

‌



亞馬遜發言人 Lauren Snyder 表示，這項改組的目的在於讓雜貨業務團隊更緊密合作，以提升創新和營運效率。Whole Foods 的內部系統將於 12 月 8 日全面切換至亞馬遜平台。

亞馬遜於 2017 年以 137 億美元收購總部位於德州奧斯汀的 Whole Foods。過去七年間，亞馬遜集中管理 Whole Foods，擴大自有品牌商品比重，並利用門市作為包裹取件與退貨據點，同時為 Prime 會員提供購物折扣。該公司表示，自收購以來，Whole Foods 已拓展至超過 535 家分店，銷售額成長逾 40%。亞馬遜執行長賈西 (Andy Jassy) 在 5 月致股東信中稱，Whole Foods 的成長速度「顯著快於整體雜貨產業」。

不過，研究機構 Numerator 數據顯示，自 2019 年以來，Whole Foods 在雜貨市場的市占率反而下降，顧客支出逐漸轉向沃爾瑪 (WMT-US)、好市多(COST-US) 等大型零售商。

在管理層方面，亞馬遜今年 1 月任命 Whole Foods 現任執行長布切爾 (Jason Buechel) 出任亞馬遜全球雜貨業務主管，負責統籌 Whole Foods、Amazon Fresh 與 Amazon Go 無人商店。布切爾於 2022 年接棒共同創辦人馬基 (John Mackey) 後，便著手推動部門重整。他曾在 6 月的備忘錄中直言，目前的組織架構未能充分利用亞馬遜雜貨業務的整體資源與人才。

對於這次人事整合，部分 Whole Foods 員工表達擔憂，認為公司逐漸失去以往獨特的文化與福利。曾任 Whole Foods 副總裁的 Errol Schweizer 指出，「這些年來，公司福利與文化一步步被削減，那股熱情與活力已不復存在。」

亞馬遜則強調，一直努力保留旗下品牌的個性，重整的目的在於促進協同合作與創新。公司表示，Whole Foods 公司員工仍可保留 20% 的店內購物折扣一年，但自 2027 年起，這項優惠將僅限門市一線員工；從今年 12 月起，公司職員將獲得亞馬遜電商平台 10% 折扣，但每年折扣上限為 100 美元。