Google指標性反壟斷裁決在即 為何受傷最重的反而是蘋果？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-28 00:30

據《CNBC》周三 (27 日) 報導，聯邦法官即將對 Google 預設搜尋合約做出裁決，這眾所矚目的決定可能顛覆矽谷最賺錢的交易，涉及的金額超過每年 260 億美元。

聯邦法官即將裁決Google預設搜尋合約案。(圖:Shutterstock)

蘋果恐受創更深

Google 為了讓自家搜尋引擎成為蘋果 iPhone、iPad 等裝置的預設選項，每年需支付數百億美元給蘋果，藉此維持搜尋業務的霸主地位，進而鞏固其廣告收入並持續強化數據與技術優勢。

然而，去年美國地方法官 Amit Mehta 裁定 Google 在搜尋和廣告領域握有壟斷地位，目前正在權衡補救措施。

分析師認為，儘管 Google 面臨失去部分搜尋流量的風險，蘋果可能承受更大的財務衝擊。

Jefferies 分析師指出，即使法官允許部分付款，蘋果稅前獲利仍可能下滑多達 7%。不過，部分經濟學家認為，Google 長期來看可能受惠，因為這能讓他們擺脫不再能有效帶動需求的昂貴交易。

競爭對手難以撼動

巴克萊分析師指出，即便 Google 終止付款和合約，小型競爭對手仍「幾乎不可能」與之競爭。蘋果服務資深副總裁 Eddy Cue 在反壟斷審判中作證，即使微軟「免費提供 Bing，甚至整家公司」，也不足以說服蘋果轉換，因為 Google 提供的搜尋結果更勝一籌。

此外，數據顯示，在歐洲，即使監管機構強制用戶自選預設搜尋引擎，Google 的市占率仍維持在 90% 左右。投資管理公司 Niles Investment Management 創辦人 Dan Niles 表示，這證明 Google 無需這些付款也能維持主導地位。

AI 時代新機會

華爾街分析師考量，若 Google 停止向蘋果支付這筆巨額費用，將資金重新導向 AI 與雲端，可能提升獲利並維持其主導地位。