高通推整合RFID處理器 搶攻工控、智慧物流商機

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-08-27 17:52

‌



高通 (QCOM-US) 今 (27) 日宣布推出全新處理器 Dragonwing Q-6690，為全球首款整合超高頻無線射頻識別功能 (UHF RFID) 的企業級行動處理器。搶攻工控與智慧物流商機，目前已獲迪卡儂等業者採用。

智慧物流示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

高通表示，此處理器包括內建 5G、Wi-Fi 7、藍牙 6.0 和超寬頻等無線技術，支援鄰近感知體驗和卓越的全球連接能力，從強固型手持裝置、零售銷售點 (POS) 系統到智慧資訊服務站，Dragonwing Q-6690 支援多元外型設計，為 OEM 與 ODM 廠商提供了可規模化與可升級的平台，並搭載可透過空中下載技術 (OTA) 升級的軟體配置功能組合。

‌



高通副總裁暨零售業務負責人 Art Miller 表示，Dragonwing Q-669 將整合式 RFID、AI 和新一代無線能力結合到單一、可擴展的平台，旨在加速包括零售、物流與製造等產業的創新。零售業者需要的不僅是強大且具連接能力的平台，還必須能夠因應持續演變的顧客期待，從更智慧的資訊服務站與手持裝置，到即時存貨分析與非接觸式體驗。

Dragonwing Q-6690 是全球首款完全整合 RFID 功能的企業級行動處理器，無需外接 RFID 讀取器模組，進而讓裝置設計更小巧、高效。此項整合有助於更輕鬆實現以安全為核心的非接觸式使用情境，例如門禁管制、資產追蹤、庫存管理與產品驗證，尤其適用於零售、物流與工業應用領域。

Dragonwing Q-6690 導入軟體配置功能組合，讓 OEM 廠商能根據運算效能、多媒體功能、相機支援或週邊配置等需求來選擇最適合的產品，且無需重新設計硬體即可透過空中下載技術進行升級。此種模組化設計不僅能加快產品上市時程、降低認證成本，也能透過空中下載升級延長產品生命週期，以因應客戶需求演變。

迪卡儂 RFID 與產品可追溯性負責人 Hervé D’Halluin 表示，迪卡儂正持續尋求提升顧客體驗的方法，同時致力於最佳化營運流程。自 2004 年以來，我們將 RFID 技術全面導入整個價值鏈，並在 2019 年達成全產品採用 RAIN RFID 標籤。如今，Dragonwing Q-6690 內建完全整合的 RFID 與 AI 技術，是一項顛覆性的革新，可望最大化我們的營運效率、打造更智慧的門市顧客體驗，並透過強化產品可追溯性，支持我們的永續發展目標。

EssilorLuxottica 業務流程創新負責人 Fabio Napol 表示，EssilorLuxottica 相信將 RFID 整合至商用裝置，是重新定義消費者如何與產品互動的關鍵推動力，能實現更豐富、更個人化的體驗，同時開啟創新的全新疆界。基於我們在 NFC 驅動應用上的技術專長，我們認為此進展將釋放出更大的可能性。它為可擴展、具時尚感且強調設計的解決方案做好準備，特別是在如眼鏡等對美學格外重視的類別提供卓越、以消費者為核心的體驗，並為產業樹立全新標竿。