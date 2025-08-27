鉅亨網新聞中心 2025-08-27 14:40

根據國家統計局 (NBS) 與數據分析公司 CEIC 資料，今年 7 月，中國從美國進口的原油、液化天然氣 (LNG) 和煤炭總量不足一噸，創下 5 年多來的最低紀錄。

在關稅緊張局勢下 中國對美國能源進口趨近於零

自今年 3 月起，美國液化天然氣未曾運抵中國，原油自 6 月起也未曾到岸；煤炭進口量更從 1 月的 135 萬噸驟降，自 5 月起幾乎停滯。此情況雖在 2019 年中美貿易戰期間也曾發生，但當時因簽署「第一階段」貿易協議而迅速恢復。然而，此次下滑可能預示著一個更長期的趨勢。

當前進口驟降的主要原因，在於中美貿易談判陷入僵局，雙方持續實施關稅。

美國為打擊芬太尼等毒品非法流通而新增的關稅持續有效，而中國也保留對美國液化天然氣、煤炭和原油的反制性關稅。此外，自 2022 年俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升後，中國更加重視能源安全，正加速本土能源生產並多元化海外供應來源。

與此同時，中國正大幅增加從俄羅斯的能源採購。由於西方國家的禁運措施，壓低了俄羅斯原油價格，7 月中國從俄羅斯進口的原油年增 16.8%。7 月中國天然氣產量年增 7.6%，管道天然氣進口增長 4.8%，其中來自俄羅斯「西伯利亞力量」天然氣管道的供應被認為是主要驅動力。

這種轉向對國際液化天然氣市場價格產生下行壓力，亞洲基準期貨價格目前較 6 月中東局勢緊張時的高點下跌約 20%。丸紅綜合研究所的李雪連表示，中國能從俄羅斯獲取便宜的石油和管道天然氣，降低了對高價液化天然氣的需求。