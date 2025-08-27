渣打首席總監解讀美元疲軟3大原因 傳授因應匯率波動「妙招」
鉅亨網記者張韶雯 台北
在過去十多年間，美元以其強勁的走勢主導了全球金融市場。然而，這個長達數年的「美元強勢」時期，在 2025 年上半年正式畫下句點，其表現創下超過 50 年來最差紀錄。美元的結構性走弱趨勢，意味著投資人必須重新審視並調整過去慣用的資產配置策略。渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）深入分析了美元走弱的三大原因，並為投資人提供應對弱美元時代的具體建議。
布思哲首先指出，美元走弱的首要原因是其評價面已然過高。儘管年初至今已出現跌勢，但美元的「實質有效匯率」仍徘徊在 2002 年 2 月的前波高點附近，顯示其價值仍處於高位。
其次，美元作為全球儲備貨幣的優勢正在逐步被削弱，特別是在美國過去六個月的政策可預測性受到嚴重質疑之後。儘管目前沒有明確的競爭者能威脅其地位，但其長期穩固的基礎已顯現裂痕。
第三，美國的國際收支狀況持續惡化，尤其是前總統拜登的財政刺激方案創造了過剩的國內需求，導致經常帳赤字擴大。這迫使美國必須吸引大量海外資本流入，才能阻止美元進一步走弱。
美元走弱對投資人來說意味著什麼？布思哲認為，這對大多數投資而言通常是正面的，特別是非美元資產的表現可能會優於美國資產。為此，他建議投資人應積極投資，並考慮增加股票和黃金的配置。此外，他也主張適度降低美國股票的曝險，主要原因在於美股評價面偏高、在全球市值中佔比過大，以及關稅政策對企業獲利帶來的潛在不確定性。他解釋，關稅成本最終將由出口商、美國生產商和消費者共同承擔，這將直接影響美國企業的利潤。
儘管如此，布思哲強調，美國仍是全球最大的股票市場和許多創新的發源地，因此他建議投資人仍應保留美國股票的核心配置，但同時透過提高對亞洲（不含日本）股市的配置來實現多元化。
面對美元走弱，是否應該對投資組合中的美元曝險進行避險？布思哲認為，對於股票投資，通常沒有避險的必要，因為美元走弱反而可能提升美國企業的海外獲利。然而，對於美元計價債券和存款，情況則較為複雜。他建議，由於債券的潛在報酬較低，匯率波動對其報酬影響甚鉅，因此可以考慮避險，但需將避險成本納入考量。一個穩健的做法是，利用美元短期走強的機會來增加避險比例，同時將存款分散配置到不同貨幣。
最後，布思哲提醒投資人，管理匯率波動的關鍵在於管理情緒。投資組合在不同貨幣下可能會有截然不同的表現。他建議投資人可以長期以不同的貨幣（如美元、英鎊或新幣）來衡量投資組合的表現，這能幫助投資人了解有多少波動來自匯率變動，避免因單一貨幣衡量而反應過度。
布思哲總結，投資人已經很久沒有經歷美元走弱的環境，但應對之道並非徹底改變投資策略，而是只需微調投資習慣，例如小幅減少美元資產曝險，以適應這個新時代。
