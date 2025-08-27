渣打首席總監解讀美元疲軟3大原因 傳授因應匯率波動「妙招」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-08-27 16:52

在過去十多年間，美元以其強勁的走勢主導了全球金融市場。然而，這個長達數年的「美元強勢」時期，在 2025 年上半年正式畫下句點，其表現創下超過 50 年來最差紀錄。美元的結構性走弱趨勢，意味著投資人必須重新審視並調整過去慣用的資產配置策略。渣打銀行財富方案全球首席投資總監布思哲（Steve Brice）深入分析了美元走弱的三大原因，並為投資人提供應對弱美元時代的具體建議。

渣打首席總監解讀美元疲軟3大原因 教你如何在匯率波動中保全投資。（圖: shutterstock)

布思哲首先指出，美元走弱的首要原因是其評價面已然過高。儘管年初至今已出現跌勢，但美元的「實質有效匯率」仍徘徊在 2002 年 2 月的前波高點附近，顯示其價值仍處於高位。

其次，美元作為全球儲備貨幣的優勢正在逐步被削弱，特別是在美國過去六個月的政策可預測性受到嚴重質疑之後。儘管目前沒有明確的競爭者能威脅其地位，但其長期穩固的基礎已顯現裂痕。

第三，美國的國際收支狀況持續惡化，尤其是前總統拜登的財政刺激方案創造了過剩的國內需求，導致經常帳赤字擴大。這迫使美國必須吸引大量海外資本流入，才能阻止美元進一步走弱。

儘管如此，布思哲強調，美國仍是全球最大的股票市場和許多創新的發源地，因此他建議投資人仍應保留美國股票的核心配置，但同時透過提高對亞洲（不含日本）股市的配置來實現多元化。

面對美元走弱，是否應該對投資組合中的美元曝險進行避險？布思哲認為，對於股票投資，通常沒有避險的必要，因為美元走弱反而可能提升美國企業的海外獲利。然而，對於美元計價債券和存款，情況則較為複雜。他建議，由於債券的潛在報酬較低，匯率波動對其報酬影響甚鉅，因此可以考慮避險，但需將避險成本納入考量。一個穩健的做法是，利用美元短期走強的機會來增加避險比例，同時將存款分散配置到不同貨幣。