48座萬達廣場收購案落地？騰訊、京東與萬達聯手成立合資公司
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國前首富、萬達集團創辦人王健林正通過一系列資本運作化解萬達債務危機，網路巨頭騰訊 (00700-HK) 與京東 (JD-US) (09618-HK) 成為關鍵合作方。
據《財聯社》周三（27 日）報導，近日蘇州寬遇股權投資基金合夥企業成立，出資額高達人民幣 224.29 億元。這家龐大的私募基金由騰訊、京東、萬達等 13 位合夥人共同出資，經營範圍為股權投資、投資管理、資產管理等活動。
與此同時，萬達與騰訊在深圳成立了一家合夥企業，出資額人民幣 160.76 億元；萬達還與京東在北京成立另一家合夥企業，出資額 80.53 億元。
三家大型合夥企業設立，王健林的「白衣騎士」已然就位。
「這三家合夥企業的出資金額合計 465 億元，這與三個月前太盟、騰訊、京東等組成私募基金擬以約 500 億元收購萬達 48 家公司股權的交易金額、股東名單高度吻合，這些舉動可視為該交易在資金端的實際性落地。」中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜說。
儘管萬達未公開回應合作動機，但分析人士認為，這或是一種「以股抵債」化解危機的方式。未來萬達可能通過將萬達廣場資產注入合資公司的方式，抵償京東和騰訊此前投資的利息。
「這種操作模式的優勢在於，萬達能夠避免直接支付大量現金，保留經營性現金流；騰訊和京東則獲得了優質資產的股權。」一位房地產行業分析師表示。
「萬達面臨著高額負債，出售核心資產、引入戰略投資者，成為緩解資金壓力的關鍵舉措。與騰訊、京東的合作能幫萬達平息債權人訴求，還能藉助合資結構優化資產構成，推動公司向輕資產運營模式轉型。」上述分析師指出。
