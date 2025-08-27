48座萬達廣場收購案落地？騰訊、京東與萬達聯手成立合資公司

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-27 12:27

三家大型合夥企業設立，王健林的「白衣騎士」已然就位。（圖：Shutterstock）

據《財聯社》周三（27 日）報導，近日蘇州寬遇股權投資基金合夥企業成立，出資額高達人民幣 224.29 億元。這家龐大的私募基金由騰訊、京東、萬達等 13 位合夥人共同出資，經營範圍為股權投資、投資管理、資產管理等活動。

「這三家合夥企業的出資金額合計 465 億元，這與三個月前太盟、騰訊、京東等組成私募基金擬以約 500 億元收購萬達 48 家公司股權的交易金額、股東名單高度吻合，這些舉動可視為該交易在資金端的實際性落地。」中國企業資本聯盟中國區首席經濟學家柏文喜說。

儘管萬達未公開回應合作動機，但分析人士認為，這或是一種「以股抵債」化解危機的方式。未來萬達可能通過將萬達廣場資產注入合資公司的方式，抵償京東和騰訊此前投資的利息。

「這種操作模式的優勢在於，萬達能夠避免直接支付大量現金，保留經營性現金流；騰訊和京東則獲得了優質資產的股權。」一位房地產行業分析師表示。