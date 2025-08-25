范斯：普丁已對烏克蘭提出多項讓步
美國副總統范斯（JD Vance）表示，俄羅斯已在與烏克蘭戰爭的談判中做出「重大讓步」，並相信儘管缺乏明顯跡象表明衝突即將結束，但俄羅斯正在取得進展。
根據《路透》報導，范斯指出，俄羅斯總統普丁已提出多項讓步，其中包括承諾烏克蘭將獲得防範未來俄羅斯侵略的安全保障。
范斯強調：「我認為，俄羅斯在這場衝突爆發三年半以來，首次向川普總統做出了重大讓步。俄羅斯已經認識到，無法在基輔扶植傀儡政權。而且重要的是，他們承認將對烏克蘭的領土完整提供某種安全保障。」
自 2022 年 2 月全面入侵烏克蘭以來，戰爭已造成數以萬計人員傷亡。根據《路透》先前消息，普丁要求烏克蘭必須放棄整個東部頓巴斯地區、放棄加入北約的計畫，並保持中立，同時禁止西方軍隊駐紮，作為停火交換條件之一。
俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）則在週日（24 日）的專訪中表示，一個包括聯合國安理會成員在內的國際國家群體，應成為烏克蘭安全的擔保者。
美國總統川普上週在阿拉斯加與普丁會晤後，再度對俄羅斯表達不耐。上週五（22 日）他警告，若兩週內和談沒有進展，美方將重新對俄羅斯施加制裁。
范斯則補充，新制裁將依具體情況考慮，但同時承認單靠制裁不太可能迫使俄羅斯立即同意停火。他舉例說，川普本月宣布對印度商品加徵 25% 關稅，以懲罰新德里購買俄羅斯石油，這正是川普以經濟手段施壓普丁、推動和平的一種策略。
范斯指出，川普本月宣布對印度商品加徵 25% 關稅，以懲罰新德里購買俄羅斯石油，就是為追求和平而採取的經濟槓桿手段之一。
范斯表示：「他已經試圖說得很清楚，如果俄羅斯停止殺戮，就能重新被納入世界經濟；但如果他們不停止殺戮，就會繼續被孤立。」
