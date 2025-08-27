OpenAI醫療野心全面曝光！從幕後技術商轉向直接競爭
鉅亨網編譯王貞懿
據《商業內幕》周二 (26 日) 報導，OpenAI 正加速進軍醫療保健領域，聘請醫療社群平台 Doximity 共同創辦人 Nate Gross 及前 Instagram 產品共同主管 Ashley Alexander，分別負責醫療市場策略和產品開發，顯示該公司從幕後技術提供者轉向直接競爭的雄心。
OpenAI 發言人表示，Gross 將負責醫療市場策略，初期目標包括與醫師和研究人員共同開發新醫療技術。Alexander 將擔任醫療業務產品副總裁，為消費者和臨床醫師開發產品。
從幕後支援轉向直接競爭
此前 OpenAI 主要為其他公司提供技術支援，並參與醫學 AI 研究，而非直接推出醫療產品。
但該公司數月來不斷釋出擴大醫療布局的訊號。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）8 月在 GPT-5 發表會上重點展示 ChatGPT 的醫療能力，稱該模型是「合格的博士級專家」，在健康相關問題上表現「非常出色」。
OpenAI 也在 5 月發布首個獨立醫療工具 HealthBench，這個開源測試平台讓醫療體系、新創和科技公司評估健康 AI 應用的準確性和安全性。
全面擴張 AI 版圖
OpenAI 的醫療布局反映更大的戰略企圖：從單純提供 AI 模型，轉向打造完整的應用生態。該公司已在教育領域推出 ChatGPT 學生版 Study Mode 挑戰 Google，並陸續開發 AI 銷售助理、預訂購物等實用工具。
不過醫療 AI 市場早已競爭激烈。數據分析巨頭 Palantir(PLTR-US)從 2021 年就開始為醫院量身打造 AI 解決方案，微軟 (MSFT-US) 更早在 2020 年就推出雲端醫療工具，還與電子病歷龍頭 Epic 緊密合作，將 AI 整合到醫療記錄系統中。
延攬業界資深專家
Gross 在數位醫療領域經驗豐富，15 年前共創 Doximity 打造「醫師版 LinkedIn」。2023 年該公司基於 OpenAI 技術推出 Doximity GPT 協助醫師處理行政工作，今年更以 6300 萬美元收購 AI 臨床證據公司，並推出免費 AI 助理與微軟等巨頭競爭。
Doximity 是 2021 年 IPO 熱潮中少數仍獲利的醫療公司，儘管股價波動，目前仍較 IPO 開盤價上漲逾 60%。
Alexander 在 Meta(META-US) 服務 12 年，其中 11 年專注 Instagram 產品開發，負責廣告、創作者營利和影片內容等功能。
OpenAI 醫療 AI 研究由前 Google 研究員 Karan Singal 主導，他曾協助開發 Google 醫療模型 Med-PaLM。該公司也持續招募醫療 AI 研究科學家和軟體工程師。
儘管準備直接競爭，OpenAI 仍維持合作關係。7 月與肯亞醫療商 Penda Health 合作評估 AI 臨床助理，也為兒科新創 Summer Health 等企業提供技術支援。
