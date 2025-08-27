OpenAI醫療野心全面曝光！從幕後技術商轉向直接競爭

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-27 00:08

據《商業內幕》周二 (26 日) 報導，OpenAI 正加速進軍醫療保健領域，聘請醫療社群平台 Doximity 共同創辦人 Nate Gross 及前 Instagram 產品共同主管 Ashley Alexander，分別負責醫療市場策略和產品開發，顯示該公司從幕後技術提供者轉向直接競爭的雄心。

OpenAI延攬Doximity創辦人和Instagram前高管，顯示進軍醫療保健市場的企圖心。(圖:Shutterstock)

OpenAI 發言人表示，Gross 將負責醫療市場策略，初期目標包括與醫師和研究人員共同開發新醫療技術。Alexander 將擔任醫療業務產品副總裁，為消費者和臨床醫師開發產品。

從幕後支援轉向直接競爭

此前 OpenAI 主要為其他公司提供技術支援，並參與醫學 AI 研究，而非直接推出醫療產品。

但該公司數月來不斷釋出擴大醫療布局的訊號。OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）8 月在 GPT-5 發表會上重點展示 ChatGPT 的醫療能力，稱該模型是「合格的博士級專家」，在健康相關問題上表現「非常出色」。

OpenAI 也在 5 月發布首個獨立醫療工具 HealthBench，這個開源測試平台讓醫療體系、新創和科技公司評估健康 AI 應用的準確性和安全性。

全面擴張 AI 版圖

OpenAI 的醫療布局反映更大的戰略企圖：從單純提供 AI 模型，轉向打造完整的應用生態。該公司已在教育領域推出 ChatGPT 學生版 Study Mode 挑戰 Google，並陸續開發 AI 銷售助理、預訂購物等實用工具。

不過醫療 AI 市場早已競爭激烈。數據分析巨頭 Palantir(PLTR-US)從 2021 年就開始為醫院量身打造 AI 解決方案，微軟 (MSFT-US) 更早在 2020 年就推出雲端醫療工具，還與電子病歷龍頭 Epic 緊密合作，將 AI 整合到醫療記錄系統中。

延攬業界資深專家

Gross 在數位醫療領域經驗豐富，15 年前共創 Doximity 打造「醫師版 LinkedIn」。2023 年該公司基於 OpenAI 技術推出 Doximity GPT 協助醫師處理行政工作，今年更以 6300 萬美元收購 AI 臨床證據公司，並推出免費 AI 助理與微軟等巨頭競爭。

Doximity 是 2021 年 IPO 熱潮中少數仍獲利的醫療公司，儘管股價波動，目前仍較 IPO 開盤價上漲逾 60%。

Alexander 在 Meta(META-US) 服務 12 年，其中 11 年專注 Instagram 產品開發，負責廣告、創作者營利和影片內容等功能。

OpenAI 醫療 AI 研究由前 Google 研究員 Karan Singal 主導，他曾協助開發 Google 醫療模型 Med-PaLM。該公司也持續招募醫療 AI 研究科學家和軟體工程師。