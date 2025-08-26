search icon



台股

〈台幣〉鮑爾放鴿題材淡化 放量貶逾1角收30.555元

鉅亨網記者陳于晴 台北


美國聯準會主席鮑爾「放鴿」後，新台幣兌美元匯率昨 (25) 日強彈一天，今 (26) 日又反轉走貶，在外資擴大匯出下，失守 30.5 元關卡，終場收在全日最低 30.555 元，貶值 1.05 角，台北及元太外匯市場總成交值放大至 19.505 億美元，隨著美元指數反彈，整體亞幣轉貶。

cover image of news article
〈台幣〉鮑爾放鴿題材淡化 放量貶逾1角收30.555元。(圖：shutterstock)

鮑爾上周於全球央行年會暗示降息訊號，他直言，經濟成長動能已見放緩，但在稅務、貿易與移民政策「全面改變」之下，聯準會很難兼顧充分就業與穩定物價的雙重目標，因此，金融市場短暫反應降息利多後，轉趨審慎保守的態度，本周聚焦即將公布的美國第 2 季經濟成長率與通膨數據。


台股今天走勢震盪，尾盤驚險翻紅，以 24305.1 點作收，小漲 27.72 點，呈現股匯脫鉤，新台幣兌美元今天開盤價為 30.44 元，午後外資擴大匯出力道，匯價直接摜破 30.5 元關卡，最低來到 30.555 元，出口商亦即擴大拋匯，帶動整體成交量放大。

觀察主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數止跌回升，上漲 0.51%，韓元重貶 0.92%，歐元貶值 0.65%，新台幣貶值 0.34%，新加坡幣貶值 0.30%，日元貶值 0.24%，人民幣貶 0.15%，亞幣普遍回貶。

