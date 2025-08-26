因應美國壓力 印度煉油商計畫小幅削減俄羅斯原油進口量

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-26 16:20

印度煉油商，做為俄羅斯原油最大買家之一，正計畫未來數周減少採購，此舉是在美國關稅上調前夕，對華府鷹派的溫和讓步。這也預示印度不打算完全切斷與莫斯科的關係。

印度煉油商計畫小幅削減俄羅斯原油進口量(圖:shutterstock)

知情人士透露，包括信實工業有限公司在內，印度國營與私人業者預計 10 月起，每日購買 140 萬至 160 萬桶俄羅斯原油。這與今年上半年平均每日 180 萬桶的進口量相比，呈現下降趨勢。

‌



美國為縮小貿易逆差，正加大對印度能源貿易的壓力。川普總統點名批評印度大幅增加俄羅斯原油採購，尤其自烏克蘭戰爭爆發以來。據 Kasatkin Consulting 數據，印度現占莫斯科石油出口的 37%。

此後，美國政府官員加強了公開批評的力度，並將矛頭指向了印度的能源巨頭。

美國國土安全部將於周三 (27 日) 起，把印度進口關稅提高一倍至 50%。消息人士稱，若印度能與川普達成貿易協議，且美國減輕對印度資助俄羅斯戰爭的壓力，未來進口量可能調整。