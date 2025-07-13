鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-13 14:10

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《路透》引述北韓官媒報導，北韓領導人金正恩在近期與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤時公開表態，北韓將「無條件支持」俄羅斯為解決烏克蘭衝突所採取的所有行動。兩國於北韓東部城市元山舉行高層戰略會談，展現出更緊密的雙邊合作。

金正恩力挺俄羅斯！北韓表態無條件支持莫斯科應對烏克蘭衝突。(圖：Shutterstock)

金正恩指出，面對全球地緣政治劇烈變化，北韓與俄羅斯作為盟國所採取的應對措施，將大幅促進世界和平與安全。他重申：「北韓準備無條件支持和鼓勵俄羅斯領導層，為解決烏克蘭危機根源所採取的一切措施。」

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金正恩：北韓準備無條件支持和鼓勵俄羅斯。(圖：Shutterstock)

在會談期間，拉夫羅夫亦與北韓外相崔善姬舉行雙邊會晤，會後雙方發表聯合聲明，承諾將共同捍衛各自國家的主權與領土完整。

拉夫羅夫此次展開為期三天的北韓訪問。據了解，北韓已向俄羅斯提供軍隊與武器，並承諾進一步擴大對莫斯科的軍事支援，以助其在俄烏戰爭中取得更大進展。

金正恩與拉夫羅夫此次會談是雙方第二次外交戰略對話，雙方承諾在去年簽署的包括共同防禦協定在內的伙伴關係條約框架下，進一步開展合作。

根據俄羅斯媒體報導，拉夫羅夫在會晤中感謝金正恩向俄羅斯派遣部隊，並形容俄羅斯與北韓之間是「強大的兄弟情誼」。