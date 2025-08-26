鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至208.04元，幅度約3.22%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由201.55元上修至208.04元，調升幅度3.22%。其中最高估值230.9元，最低估值132.93元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予富途控股評價：積極樂觀21位、保持中立2位、保守悲觀0位。
富途控股今(26日)收盤價為194.74元。近5日股價上漲3.22%，標普指數下跌0.15%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
