鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為209.03元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共21位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.45元上修至8.65元，其中最高估值9.96元，最低估值6.12元，預估目標價為209.03元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值9.96(9.96)11.915.13
最低值6.12(6.12)7.217.3
平均值8.42(8.25)9.6411.25
中位數8.65(8.45)9.711.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值27.51億32.63億39.75億
最低值20.14億22.13億24.56億
平均值24.88億27.69億32.06億
中位數25.20億27.49億31.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

