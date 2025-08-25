鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至8.65元，預估目標價為209.03元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.45元上修至8.65元，其中最高估值9.96元，最低估值6.12元，預估目標價為209.03元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|9.96(9.96)
|11.9
|15.13
|最低值
|6.12(6.12)
|7.21
|7.3
|平均值
|8.42(8.25)
|9.64
|11.25
|中位數
|8.65(8.45)
|9.7
|11.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|27.51億
|32.63億
|39.75億
|最低值
|20.14億
|22.13億
|24.56億
|平均值
|24.88億
|27.69億
|32.06億
|中位數
|25.20億
|27.49億
|31.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
