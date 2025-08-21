鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至7.76元，預估目標價為160.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.76元，其中最高估值8.65元，最低估值5.56元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.65(8.63)
|10.8
|12.74
|最低值
|5.56(5.56)
|6.74
|7.3
|平均值
|7.55(7.41)
|8.62
|10.01
|中位數
|7.76(7.59)
|8.59
|9.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.81億
|29.81億
|34.12億
|最低值
|19.45億
|21.68億
|24.05億
|平均值
|23.22億
|25.51億
|29.03億
|中位數
|22.96億
|25.17億
|29.06億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為160.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至155元，幅度約3.47%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：詹姆斯哈迪工業公司(JHX-US)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為25.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：蔚來汽車(NIO-US)EPS預估上修至-1.13元，預估目標價為5.11元
下一篇