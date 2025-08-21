search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至7.76元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.59元上修至7.76元，其中最高估值8.65元，最低估值5.56元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.65(8.63)10.812.74
最低值5.56(5.56)6.747.3
平均值7.55(7.41)8.6210.01
中位數7.76(7.59)8.599.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.81億29.81億34.12億
最低值19.45億21.68億24.05億
平均值23.22億25.51億29.03億
中位數22.96億25.17億29.06億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

