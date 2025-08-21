search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股FUTU-US的目標價調升至166元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共20位分析師，對富途控股(FUTU-US)提出目標價估值：中位數由160元上修至166元，調升幅度3.75%。其中最高估值230.9元，最低估值132.93元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予富途控股評價：積極樂觀18位、保持中立2位、保守悲觀0位。

富途控股今(21日)收盤價為178.66元。近5日股價上漲3.75%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FUTU市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
富途控股178.66+6.02%

延伸閱讀



Empty