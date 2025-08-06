鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為160.00元
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根據FactSet最新調查，共18位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.37元上修至7.6元，其中最高估值8.63元，最低估值5.56元，預估目標價為160.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|8.63(8.63)
|10.8
|12.74
|最低值
|5.56(5.56)
|6.53
|7.23
|平均值
|7.39(7.34)
|8.49
|9.9
|中位數
|7.6(7.37)
|8.44
|9.95
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|25.81億
|29.81億
|34.12億
|最低值
|18.11億
|20.12億
|23.25億
|平均值
|22.63億
|24.95億
|28.51億
|中位數
|22.53億
|25.16億
|28.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.32
|2.41
|2.62
|3.96
|5.05
|營業收入
|4.27億
|9.15億
|9.72億
|12.78億
|17.42億
詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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