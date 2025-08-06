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鉅亨速報 - Factset 最新調查：富途控股(FUTU-US)EPS預估上修至7.6元，預估目標價為160.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對富途控股(FUTU-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.37元上修至7.6元，其中最高估值8.63元，最低估值5.56元，預估目標價為160.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值8.63(8.63)10.812.74
最低值5.56(5.56)6.537.23
平均值7.39(7.34)8.499.9
中位數7.6(7.37)8.449.95

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值25.81億29.81億34.12億
最低值18.11億20.12億23.25億
平均值22.63億24.95億28.51億
中位數22.53億25.16億28.57億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.322.412.623.965.05
營業收入4.27億9.15億9.72億12.78億17.42億

詳細資訊請看美股內頁：
富途控股(FUTU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFUTU

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