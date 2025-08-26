鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為136.69元
根據FactSet最新調查，共34位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.14元上修至9.3元，其中最高估值10.43元，最低估值7.82元，預估目標價為136.69元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.43(10.43)
|15.17
|18.49
|最低值
|7.82(7.82)
|9.17
|10.71
|平均值
|9.17(9.14)
|12.12
|14.71
|中位數
|9.3(9.14)
|12.04
|14.89
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|680.71億
|927.78億
|1,259.73億
|最低值
|567.94億
|620.68億
|657.48億
|平均值
|635.17億
|733.01億
|833.20億
|中位數
|636.75億
|737.93億
|829.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.87
|0.96
|3.26
|5.81
|10.56
|營業收入
|86.19億
|145.67億
|193.89億
|349.52億
|547.24億
詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
