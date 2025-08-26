search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：拼多多控股(PDD-US)EPS預估上修至9.3元，預估目標價為136.69元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共34位分析師，對拼多多控股(PDD-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.14元上修至9.3元，其中最高估值10.43元，最低估值7.82元，預估目標價為136.69元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值10.43(10.43)15.1718.49
最低值7.82(7.82)9.1710.71
平均值9.17(9.14)12.1214.71
中位數9.3(9.14)12.0414.89

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值680.71億927.78億1,259.73億
最低值567.94億620.68億657.48億
平均值635.17億733.01億833.20億
中位數636.75億737.93億829.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.870.963.265.8110.56
營業收入86.19億145.67億193.89億349.52億547.24億

詳細資訊請看美股內頁：
拼多多控股(PDD-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

