鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 18:28

泰國商務部周一 (25 日) 表示，泰國出口成長在 7 月放緩但優於預期，主因美國關稅生效前加速出貨。然而，預計在美國關稅生效後，今年剩餘時間的成長將會減速。

泰國7月出口成長放緩但優於預期 美國關稅影響顯現(圖:shutterstock)

數據顯示，7 月份經海關結算的出口年增 11%，優於媒體調查預計的 9.6%，但低於 6 月的 15.5% 增幅。今年首 7 個月，出口作為經濟主要驅動力，較去年同期增長 14.4%。儘管開局強勁，商務部仍維持全年出口成長 2% 至 3% 的預測。

貿易政策與戰略辦公室主任 Poonpong Naiyanapakorn 指出，進口商為規避美國關稅而提早採購，預計今年剩餘 5 個月出口將放緩。他表示，今年要實現兩位數的出口成長「不太可能」。

在市場表現方面，7 月份對泰國最大出口市場美國的出口猛增 31.4%，而對中國的出口則增長 23.1%。美國對泰國進口商品課徵 19% 關稅，此稅率低於先前宣布的 36%，並與區域內其他國家稅率一致。去年，美國是泰國最大的出口市場，占總出貨量的 18.3%，價值 550 億美元。