鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-25 15:50

‌



歐洲各國政府大幅提高軍事預算，帶動國防類股今年以來表現強勁，這股支出熱潮預計也將為工業金屬市場帶來巨大收益。

國防支出激增點燃工業金屬需求 銅價前景看漲(圖:shutterstock)

根據高盛分析師的報告，隨著市場關注俄烏談判以及歐洲國防開支的增加，他們預計這將對工業金屬的需求產生「巨大推動」。高盛估計，國防部門目前已占全球工業金屬需求的約 3%，其中對全球鋼鐵需求的占比約 2%，對鎳需求的占比則高達 7%。

‌



國防類股的飆升反映了市場對此一趨勢的樂觀預期。MSCI 歐洲航空航太與國防指數今年以來已累計上漲 72%。同時，專注於美國市場的標普航空航太與國防精選產業指數同期也上漲了 31%。這波漲勢主要源於歐盟為應對日益加劇的安全擔憂而承諾增加軍事預算，以及華盛頓對北約盟友施加更大壓力的結果。

高盛分析師預計，歐元區的軍事開支將從 2024 年占 GDP 的 1.9% 上升至 2027 年的 2.7%。這意味著年度預算將額外增加約 1670 億歐元，或 1960 億美元。這筆新增開支中約有 40% 可能會流向「金屬密集型設備」的採購，這比北約通常 20% 的比例足足高出一倍。

高盛預估，歐洲的重新武裝將使該地區的工業金屬總需求在 2027 年前提升 6%。這是一個「令人印象深刻」的增幅，尤其考量到 2023 年國防開支在歐洲金屬使用中僅占約 2%。在全球範圍內，高盛預計歐洲的重新武裝可能在 2027 年前，使全球銅需求增加 0.9%、鎳需求增加 1.3%、鋼鐵需求增加 0.4%。

在眾多金屬中，銅的表現尤為突出。銅是世界上最常用的金屬之一，它貫穿於幾乎每一個軍事系統中，不僅限於車輛和武器，還包括使其運作的電線、電力和通訊網絡。高盛估計，國防開支帶來的需求增長可能使全球銅需求年增長率從 2% 提升至 2.4%。

除了國防領域的需求激增，人工智慧 (AI) 資料中心基礎設施的蓬勃發展也正在推動銅的需求。國防和 AI 的雙重需求可能對銅價產生連鎖反應。