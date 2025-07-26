川普稱將大量出口牛肉到澳洲 專家潑冷水：美國自己吃都不夠

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-26 00:56

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根據《路透》周五（25 日）報導，美國總統川普表示澳洲放寬美國牛肉進口限制後，美國將向澳洲「大量銷售」牛肉。但經濟學家和交易商指出，美國牛肉價格高昂且供應緊張，大規模出口澳洲的可能性微乎其微，美國反而需要從澳洲進口更多牛肉。

川普發文稱美國牛肉世界第一，警告拒絕美牛的國家「要注意了」。(圖:Shutterstock)

澳洲宣布放寬美國牛肉的生物安全規定，但分析師表示，此舉不會大幅增加美國出貨量，因為澳洲本身就是牛肉生產和出口大國，價格遠低於美國。

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美國公司僅向澳洲買家出口少量牛肉，反而大量進口澳洲瘦牛肉用於製作漢堡，特別是在美國產量因牛隻供應緊張而下降的情況下。

美國牛肉價格今年創下歷史新高，肉牛數量降至 1961 年來最低水準，主因是乾旱燒毀牧場草地，迫使牧場主大幅減少牛群。

由於新世界螺旋蠅這種毀滅性畜牧害蟲，美國禁止從墨西哥進口牛隻，加上 8 月 1 日生效的巴西牛肉高關稅，可能進一步緊縮供應，需要額外進口澳洲牛肉。

獨立美國畜牧交易商 Dan Norcini 表示：「我們現在在美國買不到足夠的牛肉，所以要從澳洲和巴西進口。我們不會向任何人大量銷售牛肉。」

去年澳洲向美國出口近 40 萬公噸價值 29 億美元的牛肉，美國產品輸澳僅 269 公噸。

德州農工大學農業經濟學家 David Anderson 說：「他們的牛比人還多，這就是為什麼他們出口那麼多。」

此外，美國和澳洲牛肉口味也不同。溫尼伯 Resilient Capital 首席分析師 Jerry Klassen 表示，許多澳洲人喜歡當地草飼牛肉，而非美國穀飼牛肉的油花分布。他預測美國未來五年不會向澳洲大量出口牛肉。

不過，川普本周似乎忽視了向澳洲大量出口美國牛肉的障礙。他在 Truth Social 發文：「我們將向澳洲大量銷售，因為這是不可否認和無可辯駁的證明，美國牛肉是全世界最安全最好的。拒絕我們優質牛肉的其他國家要注意了。」

美國貿易代表 Jamieson Greer 在聲明中稱澳洲的決定是「降低貿易壁壘、確保美國農民和牧場主市場准入的重要里程碑」。