高盛近日發布長達 26 頁的深度報告《Powering the AI Era》，直言全球正面臨一場前所未有的電力危機。報告指出，AI 伺服器農場的耗電速度，遠遠超過電網擴容的步伐，電力供應恐將成為 AI 時代最大的瓶頸。

美國投資7000億仍難抗中國優勢？高盛警告：電力供應恐成AI最大瓶頸。(圖：Shutterstock)

高盛認為，決定誰能建成下一波資料中心的關鍵，不是更快的晶片，而是更具創意的電力融資方案。

訓練一個大型 AI 模型需要數以千計的 GPU 同時運轉，並搭配液冷系統，造成巨大的能耗。高盛預測，2027 年新一代 AI 機架的功耗將達到 2022 年雲端機架的 50 倍；即使持續提升能效，到 2030 年，全球數據中心的電力需求仍可能較現有水準增加 160%。

高盛指出，一座規模達 250 兆瓦的「AI 工廠」造價高達 120 億美元，其中 GPU 成本佔去大半。這代表建設 AI 基礎設施，不僅是技術挑戰，更涉及資本與產業鏈的全面重構。

然而，美國輸電設施平均使用年限已達 40 年，新建一座天然氣發電廠則需長達 7 年審批。

高盛預計，未來新增電力供應將主要來自燃氣電廠與再生能源，其中 30% 來自聯合循環燃氣、27.5% 來自太陽能、12.5% 來自風能。至於核能與長時儲能，則仍屬「長線賭注」。

為應對挑戰，美國計劃到 2030 年在電網投資超過 7000 億美元，但高盛警告，這仍不足以填補 AI 能耗的爆炸性增長。

目前，部分營運商選擇繞開傳統電網，直接將資料中心建在發電機旁，或透過微電網來應急。然而，這些措施可能帶來環境與社區的爭議。

同時，各國政府也正透過廉價電力、土地與寬鬆法規來吸引 AI 企業。如，中東與拉美已成為美國市場外溢需求的承接地，但仍受限於先進晶片出口管制與政策風險。