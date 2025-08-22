矽谷搶人大戰之際 OpenAI人資長上任不到半年閃辭
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電
OpenAI 首席人資長 Julia Villagra 將於週五 (22 日) 離開這家人工智慧公司，在 AI 產業爭相吸引人才的當下，她將卸任這一關鍵職位。
OpenAI 發言人表示，目前正在尋找新人來填補該職位。在此期間，首席策略長 Jason Kwon 將負責 Villagra 的工作。
Villagra 在內部 Slack 訊息中表示，她將離職去「追求她在 OpenAI 培養出的熱情：運用藝術、音樂和故事敘述，幫助人們更好地理解向 AGI 過渡的過程。」AGI（人工通用智慧）是一個假設的門檻，指人工智慧在廣泛的任務中將超越人類。
根據 Villagra 在 LinkedIn 的資料，她於 2024 年 2 月加入 OpenAI，擔任人力資源主管，今年 3 月，已獲奧特曼提升為首席人資長。
Villagra 的離開，正值矽谷的 AI 人才爭奪戰進入白熱化階段。過去幾個月，OpenAI、Meta 和 Anthropic 等科技巨頭紛紛出手搶人，目標直指人工智慧領域的頂尖人才。奧爾特曼在接受採訪時表示，這是他職業生涯中遇到的「競爭最激烈的人才市場」。
OpenAI 最近討論了出售員工股份的事宜，這將使這家新創公司的估值從目前的 3,000 億美元上升到 5,000 億美元，凸顯了其用戶和收入的快速增長，以及在人工智慧研究人才的激烈競爭中對更多現金的需求。
- 美股多頭！現金流布局關鍵在？聽蕭碧燕說
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Altman示警低估中國AI實力 OpenAI推開源模型迎戰
- AI搶人戰升級！Anthropic、OpenAI祭股權狂挖角 華爾街量化菁英湧向矽谷
- AI人才爭奪戰白熱化 科技巨頭砸錢搶人 新創難敵挖角潮
- 美科技股拋售潮 凸顯AI交易脆弱性
下一篇