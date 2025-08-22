鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2025-08-22 11:12

OpenAI 首席人資長 Julia Villagra 將於週五 (22 日) 離開這家人工智慧公司，在 AI 產業爭相吸引人才的當下，她將卸任這一關鍵職位。

矽谷搶人大戰之際 OpenAI人資長上任不到半年閃辭。(圖:shutterstock)

OpenAI 發言人表示，目前正在尋找新人來填補該職位。在此期間，首席策略長 Jason Kwon 將負責 Villagra 的工作。

Villagra 在內部 Slack 訊息中表示，她將離職去「追求她在 OpenAI 培養出的熱情：運用藝術、音樂和故事敘述，幫助人們更好地理解向 AGI 過渡的過程。」AGI（人工通用智慧）是一個假設的門檻，指人工智慧在廣泛的任務中將超越人類。

根據 Villagra 在 LinkedIn 的資料，她於 2024 年 2 月加入 OpenAI，擔任人力資源主管，今年 3 月，已獲奧特曼提升為首席人資長。

Villagra 的離開，正值矽谷的 AI 人才爭奪戰進入白熱化階段。過去幾個月，OpenAI、Meta 和 Anthropic 等科技巨頭紛紛出手搶人，目標直指人工智慧領域的頂尖人才。奧爾特曼在接受採訪時表示，這是他職業生涯中遇到的「競爭最激烈的人才市場」。