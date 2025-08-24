鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-08-24 17:12

‌



阿里巴巴收縮戰線，從六大集團縮編為四大業務。（圖：澎湃新聞）

據《證券時報》周日（24 日）報導，阿里巴巴的官網顯示，旗下業務從原有六大業務集團被劃分為四大業務類別，分別為阿里巴巴中國電商集團、阿里國際數字商業集團、雲智能集團，以及所有其他業務。

‌



具體來看，阿里巴巴中國電商集團中的電商板塊包含淘寶、天貓、閒魚、飛豬旅行；即時零售板塊包括淘寶閃購、餓了麼；批發板塊為 1688 業務。

阿里中國電商集團在 2024 年 11 月正式建立。2024 年 11 月 21 日，阿里巴巴成立全新電商事業群，新事業群直接將此前分拆的淘寶天貓集團、國際數字商業集團，以及 1688、閒魚等電商資源重新整合，形成國內外全產業鏈覆蓋的電商超級業務單元。

今年 6 月，阿里正式將餓了嗎、飛豬併入阿里電商事業群。8 月初，淘寶推出全新大會員體系，打通餓了麼、飛豬等阿里系資源，覆蓋吃喝玩樂、衣食住行等生活場景。

所有其他類別的業務包括釘釘、夸克、高德地圖、菜鳥、優酷、大麥娛樂、盒馬、阿里健康、橙獅體育等。

從變化來看，原有的本地生活集團的業務被分拆，餓了麼被歸入阿里中國電商集團，高德被劃分至所有其他類別；菜鳥集團被劃分入所有其他業務；虎鯨文娛集團的優酷、大麥娛樂也被劃分至所有其他業務。

本次業務結構調整，也正式宣告阿里巴巴從「1+6+N」正式收縮為四大業務。2023 年 3 月 28 日，阿里巴巴集團宣布分家，啟動「1+6+N」組織變革，設立阿里雲智能、淘寶天貓、本地生活、菜鳥、國際數字商業、大文娛等六大業務集團和多家業務公司，時任阿里巴巴集團董事長張勇任雲智能集團董事長。

阿里近兩年來在業務架構調整上動作頻頻，從投資版圖收縮到業務板塊重新劃分，無一不體現戰略聚焦的意圖。

例如，自 2024 年以來阿里退出高鑫零售、銀泰百貨等資產，剝離非核心業務，將更多資源和戰略重心傾注於最具增長潛力的電商與雲智能核心領域。

艾媒咨詢首席分析師張毅認為，阿里這次調整是收縮戰線，集中資源布局優勢業務。