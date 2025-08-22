鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-22 13:30

日本長期公債市場正經歷動盪，投資者對於低票息的超長期公債避之不及，這種看跌趨勢恐在下個月底企業結帳前，蔓延至其他期限的債券。

日本低息超長期債券面臨9月暴跌風險(圖:shutterstock)

財政擴張的擔憂與投資者需求減弱的雙重壓力，已將日本超長期公債殖利率推升至數十年來未見的高點，不僅對日本國內企業融資構成直接壓力，更被視為全球金融市場的重要警報。

自日本央行於 2024 年夏季開始量化緊縮以來，數年前發行的政府公債因其低於 1% 的票息，顯著遜於新型態、固定派息高達兩倍的債券，導致表現持續不佳。特別是 25 年期債券面臨沉重拋售壓力，惡化了殖利率曲線長端的供需平衡。

Resona Asset Management 首席基金經理 Takashi Fujiwara 指出，隨著 9 月的到來，企業預計將持續拋售低票息債券，以準備公布季度財報。

例如，2020 年 4 月發行、2050 年 3 月到期的 0.4% 第 66 號債券，其殖利率高達 3.957%，遠高於 2055 年 6 月到期、票息為 2.8% 的債券的 3.195%。這種利差擴大自執政聯盟在 7 月參議院選舉中失利，引發財政擴張的擔憂後尤為明顯。

主要國內投資者，尤其是日本四大壽險公司，因超長期日元債券的急劇拋售，截至 6 月底，其國內債券的未實現損失合計已高達 9.838 兆日元 (約 660 億美元)。

Okasan Securities 的首席債券策略師 Naoya Hasegawa 表示，有鑑於 9 月股市表現強勁，當前環境有利於出售有未實現損失的債券。

與此同時，此前積極買入日債的海外投資者也開始大規模撤離。Societe Generale 的利率策略師 Stephen Spratt 指出，外國投資者在選舉前後轉為淨賣家，累計拋售 1.4 兆日元的 10 年期債券，創下兩年多以來最大的淨賣出規模。

日本證券業協會的數據顯示，7 月份海外投資者對 10 年期以上日債的淨購買額驟降至 4800 億日元，僅為 6 月份的三分之一。

Nomura Securities 資深利率策略師 Tomoaki Shishido 指出，「低票息債券非常便宜且被低估，但市場流動性低，沒有買家能迅速吸收拋售壓力，因此市場正逐漸被拖累」。