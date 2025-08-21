歐元區8月PMI創15個月新高 新訂單回升提振經濟氣勢

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-21 18:47

最新調查結果顯示，歐元區商業活動在 8 月份加速增長，達到 15 個月來最快增幅，新訂單自 2024 年 5 月以來首次增加，幫助整體活動擴張，儘管出口持續疲軟。



HCOB 歐元區綜合採購經理人指數 (PMI) 在 8 月份從 7 月的 50.9 升至 51.1，這是連續第 3 個月改善，並創下自 2024 年 5 月以來的新高。此數據超出《路透》此前預計的 50.7。PMI 讀數高於 50.0 表示活動增長，而低於此值則表明萎縮。

ING 銀行分析師 Bert Colijn 指出，PMI 的輕微增長表明歐元區經濟「持續良好地應對全球風暴」，新訂單的增加和雇傭活動的加速，預示著增長加速。

在行業表現方面，製造業顯著改善，其 PMI 從 7 月份的 49.8 升至 50.5，3 年多來首次進入擴張區間。製造業產出更以近 3 年半來最快的速度增長。服務業活動雖然持續擴張，但速度有所放緩，其 PMI 從 7 月份的 51.0 滑落至 50.7。

國家表現方面，歐洲最大經濟體德國實現了自 3 月以來最快的增長，主要得益於穩健的製造業擴張。法國的經濟衰退程度則有所緩解，降至一年來最小的幅度。

就業市場方面，歐元區企業已連續第 6 個月進行招聘，就業創造速度加快至 2024 年 6 月以來最快。值得注意的是，就業增長主要集中在服務業，而製造商則持續裁員。

然而，8 月份通膨壓力加劇。投入成本以五個月來最快的速度上升。服務業成本通膨加速至 3 月以來最高水平，而整個歐元區的產出價格也以 4 個月來最快的速度上漲。

漢堡商業銀行分析師 Cyrus de la Rubia 評論指出，歐洲央行 (ECB) 可能會對服務業成本壓力的上升感到些許不安，儘管服務業銷售價格的通膨保持基本穩定，這帶來了一些寬慰。