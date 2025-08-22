鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-08-22 11:15

‌



自駕技術加速發展，帶動自駕計程車市場進入成長快車道！根據預估，市場規模將由 2023 年的 12.62 億美元擴大至 2028 年的 19.27 億美元，年均複合成長率達 8.9%。保德信投信指出，AI 推動的新消費商機正持續湧現，投資人可透過卡位趨勢龍頭掌握未來成長動能。

自駕計程車市場年均成長8.9% 法人看好AI開啟新消費商機。(圖：shutterstock)

PGIM 保德信全球消費商機基金經理人常李奕翰表示，特斯拉正於德州測試自駕計程車平台，預計 9 月正式上線，並規劃進軍舊金山灣區，被視為其邁向全自動駕駛的重要里程碑。

‌



此外，Google 旗下 Waymo 已於洛杉磯營運，亞馬遜 Zoox、福斯 ADMT 及新創 Avride 亦積極投入。輝達執行長黃仁勳更直言，自動駕駛時代已至，Robotaxi 將成為首個「兆元級」機器人應用。

TrendForce 預估，美國自駕計程車市場將由特斯拉與 Waymo 主導，2035 年規模上看 365 億美元；中國則受惠於供應鏈優勢，硬體成本可望快速下滑。雖美國仍是最大市場，但目前年增率僅 5%；相較之下，德國複合成長率高達 14.7%，中國、日本、南韓及印度等地皆超過 10%，顯示亞洲市場動能強勁。

此外，全球電動車市場雖受中國需求放緩影響，7 月銷售年增率降至 21%，但歐洲銷量年增仍高達 48%，提供支撐。中國在補貼政策即將落地下，也有望重返強勁成長軌道。