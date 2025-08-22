鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-22 09:50

‌



面對美國持續施壓，印度政府近日再次明確表態，拒絕在能源安全與國家利益上妥協。印度駐俄羅斯大使 Vinay Kumar 最新表示，儘管美國多次反對，印度仍將堅定不移地繼續購買俄羅斯石油，且不會實施任何形式的禁運。

年省1539億！印度硬槓美也要買俄羅斯石油 加工後轉售還能賺價差（圖：Shutterstock）

Kumar 強調，這項決策完全基於印度的國家安全、經濟利益和能源需求，尤其是滿足國內民眾的基本能源消耗。

‌



他是在俄印兩國外長即將會晤、討論深化雙邊戰略夥伴關係的背景下發表上述言論的。

Kumar 直言，印度政府的立場清晰且堅定，將採取一切必要措施捍衛本國核心利益。這番表態也被外界視為對美國川普政府近期強硬政策的直接回應。

事實上，美印圍繞俄羅斯石油的摩擦早已公開化。川普政府長期以來對印度大量採購俄羅斯石油表示不滿，尤其指控印度將進口俄羅斯石油轉售至國際市場以獲取暴利。

今年 8 月 6 日，川普簽署行政令，以印度「直接或間接進口俄羅斯石油」為由，宣布對印度輸美商品額外徵收 25% 關稅，加上 7 月 31 日上路的同等稅率，部分印度商品對美出口關稅將高達 50%。這是美方對印施壓的另一個升級動作。

面對美方高額關稅，新德里回應稱白宮舉措「不公、不正當且不合理」，並誓言將採取一切必要行動捍衛國家權益。值得注意的是，儘管承受巨大關稅壓力，印度並未改變其持續擴大俄羅斯石油進口的勢頭。

數據顯示，作為全球第三大石油消費國和進口國，印度超過 85% 的石油需求依賴進口，其中俄羅斯已成為其最大石油供應國之一，約佔印度總進口量的 35%。2024 年上半年，印度日均從俄羅斯進口約 175 萬桶石油，較去年同期仍有成長。

分析師指出，俄烏衝突爆發後，西方制裁促使俄羅斯以大幅折扣向亞洲市場出售石油，印度正是主要受益者之一。

據估算，印度每進口一噸俄羅斯石油可節省約 89 美元 (約 2740 台幣)，光在 2022 財年就因此節省近 50 億美元 (約 1539 億台幣)。

印度政府與能源專家多次強調，採購俄羅斯石油本質上是商業行為，是基於市場邏輯與經濟理性的選擇。由於全球石油供應鏈的剛性約束，印度短期內難以找到能提供同等優惠條件的替代供應方，即便是 OPEC 也難以迅速填補這一缺口。此外，印俄之間長期簽署的石油供應合約也為雙方合作提供了穩定性保障。

更深層來看，印俄戰略夥伴關係歷經多年發展，在軍事、經貿等領域合作緊密。即便面臨美國持續施壓，印度仍堅持其獨立自主的外交政策，將國家利益置於首位。

印度本土石油儲量僅佔全球的 0.3%，天然氣儲量不足 0.7%。在龐大人口基數與有限能源儲備的矛盾下，印度必須透過靈活多元的能源外交，確保能源供應的穩定性與經濟性。

印度外長蘇傑生曾指出，印度大規模進口俄羅斯石油不僅滿足國內需求，更透過平抑全球油價波動，間接為全球通膨控製作出貢獻。