鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-22 03:00

‌



根據外媒周四 (21 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 理事庫克 (Lisa Cook) 近日捲入司法部調查風波。美國司法部高級官員致函 Fed 主席鮑爾，表示庫克的案件「需要進一步審查」，並敦促她應退出理事會。此舉引發市場高度關注，因為庫克的動向可能影響 Fed 的決策平衡，也與美國總統川普的政治利益緊密相關。

美司法部啟動調查 Fed理事庫克陷去留爭議(圖：REUTERS/TPG)

司法部展開調查 鮑爾權限受限

‌



據了解，此次調查源於聯邦住房金融局 (FHFA) 局長於 8 月中旬的一封信，指控庫克涉嫌在房貸申請中偽造銀行文件與房產紀錄，以獲取更優惠貸款條件，若指控屬實，可能構成抵押貸款詐欺。司法部官員在給鮑爾的信中直言：「今天就撤掉她，否則就太晚了。」

然而，根據美國制度設計，Fed 理事由總統提名並經參議院確認，除非總統基於「正當理由」解職，否則鮑爾無權單方面將其免職。這也意味著，即使司法部表態或外界呼聲高漲，庫克能否下台仍取決於白宮與總統。

川普在事件爆出後公開呼籲庫克辭職，並表示她不適合繼續任職。不過白宮官員透露，川普目前傾向於讓庫克主動請辭，而非直接動用總統權力解職。庫克則在聲明中強調，不會因「一則推文或質疑」就被迫辭職，並表示會提供完整資訊以回應外界關切。

政治影響敏感 川普或掌握更多人選權

庫克是首位非裔女性 Fed 理事，由拜登於 2022 年提名，任期至 2038 年。若她辭職，川普將獲得額外機會任命新理事，使其在 7 席理事會中可能掌握多數。這對川普而言至關重要，因他近期頻頻批評 Fed「降息太慢」，並對主席鮑爾的領導提出質疑。

此外，理事庫格勒 (Adriana Kugler) 已於 8 月初宣布將提前卸任，使空缺進一步增加。目前理事會中已有兩席由川普在首任總統任期內任命。若庫克最終離任，川普在貨幣政策制定中的影響力將明顯擴大。

庫克自上任以來，在公開言論中多次表達對通膨與關稅的憂慮。今年 8 月，她則警告就業報告顯示「令人擔憂的訊號」，可能意味美國經濟正處於轉折點。外界預期 Fed 可能在 9 月會議中調降基準利率，而庫克是否留任，也將影響決策氛圍。