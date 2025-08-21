鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-21 16:40

‌



2025《財富》中國科技 50 強榜單出爐，這份聚焦中國放眼世界的科技企業名錄生動展現中國科技業在多領域的突破與全球影響力，以下按排名逐一簡介這些公司。

2025《財富》中國科技50強排名出爐！華為、DeepSeek與寧德時居前三 宇樹科技擠進前十（圖：Shutterstock）

中國科技巨擘華為排名第一，該公司在通訊、晶片、作業系統等多領域技術領先，5G 標準必要專利佔全球第一，麒麟晶片國產化率高，昇騰產品性能卓越，鴻蒙系統設備量與開發者生態不斷壯大。

‌



緊隨其後的是 AI 大模型代表 DeepSeek，旗下大模型 R1 在 MMLU 基準測試表現出色，全球開源大模型下載量與月活躍用戶數成績斐然，排名第三的寧德時代則在電池科技投入龐大，鈉離子電池能量密度全球最高，動力電池與儲能電池裝置名列前茅，客戶涵蓋全球主流車商。

中國種子集團排名第四，是中國首家種子企業，業務規模與市場佔有率在種業領先，深耕多作物品類，出口額居首。

第五是阿里巴巴，除為電商巨頭外，阿里巴巴在雲端運算與 AI 領域也成績突出，阿里雲亞太規模第一，夸克用戶成長迅速，通義開源模型眾多。

騰訊則在數位科技專利眾多，微信生態優化全球用戶體驗，小程式服務眾多國家和地區，排名第七的比亞迪在新能源汽車銷售全球領先，研發投入高，全球佈局工廠，技術輸出鞏固市場地位。

字節跳動在 AI 研發投入大，豆包大模型用戶成長快，創辦人重視 AGI 發展，排名第九是宇樹科技，第十則是長期佔據全球消費級無人機大部分份額的大疆創新。

第十一名是擁有多元化產品體系的石藥控股，出口額高，技術平台多，在研創新藥專案豐富，聯想則在全球 PC 銷售領先，積極推動智慧化解決方案，發表超級智慧體矩陣。

第十三名是京東方科，之後是致力於 AGI 的稀宇科技 (MiniMax)，大族雷射科技產業集團則排第十五名。

第十六名為杭州雲深處科技有限公司，專注人形及四足機器人研發，產品性能全球領先，應用領域廣泛，之後依序是順豐科技、中控技術、金髮科技跟，康方生物醫藥。

萬華化學集團則排第二十一位，緊隨之後的有歌爾、瀾起科技、亨通集團、伯恩光學、神州數位資訊服務集團、通威集團、科倫博泰生物醫藥、永榮控股以及 TCL。

第三十一名起分別是天合光能、盛虹控股、創新奇智科技集團、欣旺達動力科技、珞石 (山東) 機器人集團、新能安、利亞德集團、先導科技集團、華大基因科技跟遠景科技。