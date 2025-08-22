1169%！豬價跌卻賺更大 「中國豬王」牧原淨利H1暴增創史上次高 怎麼做到的？

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-08-22 07:00

中國生豬養殖巨頭牧原股份 (002714-CN) 在產業下行週期中逆勢突圍，以驚人業績印證頭部企業的抗風險能力，根據該公司周三 (20 日) 公布的 2025 年半年報業績，這家總部位於河南南陽的 "豬王" 在生豬均價呈年減表現的背景下，實現淨利潤 105.3 億元，年增 1169%，幾乎追平 2020 年豬價週期巔峰時期表現。

財報數據顯示，牧原股份上半年營收達 764.63 億元，年增 34.46%，105.3 億元的淨利規模不僅較去年同期 8.29 億元實現跨越式增長，更超越除 2020 年外的歷史同期紀錄。

值得關注的是，在生豬銷售均價維持在每公斤 14 至 15 元相對低價區間，比去年同期 13.84 至 17.73 元整體下移的背景下，牧原透過「以量換價」策略成功突圍，上半年生豬出欄量年增 44.84%。

不同於業界普遍依賴豬價上漲的獲利模式，牧原此次業績爆發主要得益於養殖成本的系統性優化。數據顯示，有「河南豬王」稱號的該公司生豬完全成本，從今年 1 月每公斤 13.1 元逐月降至 7 月的 11.8 元，部分優秀養殖場線甚至突破 11 元關口。這種持續的成本下探能力，讓企業在豬價年比走低的情況下，仍能達到利潤規模的指數級成長。

對比同業，已揭露業績預告的正邦科技淨利增速不足 265%，新希望更在 165% 以下，牧原 1169.77% 的增速堪稱產業奇蹟。

專家也深入分析牧原成本控制密碼，該公司透過技術創新與管理升級建構雙重護城河。在種豬育種領域持續提升品種改良水平，生產效能的改善帶動單位成本下降，並透過精細化管控降低生產過程中的費用損耗，同時強化員工培訓與幹部培養體系，使內部成本離散度顯著收窄。

牧原相關負責人透露，後續將透過資源整合建立幫扶機制，重點提升落後場線的健康管理與疾病淨化水平，力爭今年底將整體養殖成本壓降至 11 元的產業極限。

資本市場對此給予強烈回饋，牧原股價周四 (21 日) 放量大漲 5.71%，盤中最高觸及 51.76 元，創 2022 年 10 月以來新高，總市值回升 2700 億元，較前期低點回升逾千億元。