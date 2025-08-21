現代期貨市場之父痛批川普「謊言治國」 美國領導地位恐讓給中國

鉅亨網新聞中心 2025-08-21 13:00

美國經濟學界重量級人物近日發出嚴厲警告，直指總統川普的保護主義政策正在讓美國走向孤立，並預測如果美國持續沉溺於「美國優先」的幻夢，全球領導地位將可能和平地轉移給中國。

曾被譽為「現代期貨市場之父」的經濟學泰斗利奧 · 梅拉梅德（Leo Melamed），在接受《日經新聞》專訪時火力全開，將矛頭直指川普政府的保護主義。

他毫不諱言地指出：「保護主義正在分裂美國，讓謊言成為常態，這不是治理國家的方式。」

梅拉梅德回顧了二戰後建立的全球化體系，強調這不僅促進了商品與思想的自由流動，更重要的是有效防止了世界大戰的重演。在他看來，川普的關稅大棒和「美國優先」口號，正在破壞這一來之不易的國際秩序。

梅拉梅德同時也批評川普將美國經濟問題歸咎於全球化的做法，認為在市場經濟中，個人應當為自己的決策負責，而非將責任推卸給整個體系。在談到中美關係時，他對中國人的勤奮與智慧給予高度評價，並大膽預測中國可能透過和平方式，而非軍事衝突，成為下一個世界領導者。

他更憂慮川普推行的政治文化，讓官員唯命是從、對總統指令不敢置疑，甚至暗示違抗者將惹上麻煩，「這違背美國精神與資本主義原則，若人們因說真話而恐懼入獄，就與納粹時代氛圍無異」。

談及中國發展，梅拉梅德表示，「中國人受過良好教育、民族聰明且勤奮，全球化對於中國有利」。

他認為，美元短期內仍是全球儲備貨幣，但美國只是暫時領先，霸權終將轉移，與戰爭無關「歷史上主導權曾從西班牙轉到英國，再到美國，下一個領導者將是中國」。

無獨有偶，美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）也加入批評行列。他警告，川普的民族主義政策正在孤立美國，推高物價並製造不確定性。薩默斯甚至將美國比作二戰後衰落的阿根廷，並斷言「這樣下去只有一個贏家，那就是中國」。

儘管如此，梅拉梅德肯定川普在減稅、放鬆經濟管制及打擊反猶主義的作為，但重申「不能用謊言建立偉大國家，也不能透過分裂人民來領導國家」。他認為川普最致命的錯誤，是讓真相失守、讓謊言成為政治常態。