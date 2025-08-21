鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為60.00元
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.11元，其中最高估值1.34元，最低估值0.83元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.34(1.32)
|1.87
|2.39
|2.09
|最低值
|0.83(0.83)
|1.15
|1.54
|2.09
|平均值
|1.1(1.08)
|1.5
|1.85
|2.09
|中位數
|1.11(1.07)
|1.49
|1.78
|2.09
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|25.38億
|34.70億
|38.60億
|36.36億
|最低值
|23.00億
|27.85億
|30.89億
|34.36億
|平均值
|23.82億
|29.75億
|33.70億
|35.36億
|中位數
|23.62億
|29.81億
|33.22億
|35.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
