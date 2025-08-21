search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至1.11元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.07元上修至1.11元，其中最高估值1.34元，最低估值0.83元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.34(1.32)1.872.392.09
最低值0.83(0.83)1.151.542.09
平均值1.1(1.08)1.51.852.09
中位數1.11(1.07)1.491.782.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.38億34.70億38.60億36.36億
最低值23.00億27.85億30.89億34.36億
平均值23.82億29.75億33.70億35.36億
中位數23.62億29.81億33.22億35.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSCELH

