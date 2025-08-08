search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為54.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值1.13元，最低估值0.74元，預估目標價為54.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.13(1.05)1.62.091.63
最低值0.74(0.7)1.081.021.63
平均值0.86(0.84)1.261.481.63
中位數0.84(0.82)1.221.451.63

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.65億30.45億33.94億33.70億
最低值21.33億25.27億27.86億31.68億
平均值22.38億27.70億30.92億32.69億
中位數22.17億27.62億30.80億32.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

相關行情

台股首頁我要存股
Celsius控股50.12+17.3%

延伸閱讀



Empty