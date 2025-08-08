鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.84元，預估目標價為54.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.82元上修至0.84元，其中最高估值1.13元，最低估值0.74元，預估目標價為54.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.13(1.05)
|1.6
|2.09
|1.63
|最低值
|0.74(0.7)
|1.08
|1.02
|1.63
|平均值
|0.86(0.84)
|1.26
|1.48
|1.63
|中位數
|0.84(0.82)
|1.22
|1.45
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|23.65億
|30.45億
|33.94億
|33.70億
|最低值
|21.33億
|25.27億
|27.86億
|31.68億
|平均值
|22.38億
|27.70億
|30.92億
|32.69億
|中位數
|22.17億
|27.62億
|30.80億
|32.69億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.04
|0.02
|-0.88
|0.79
|0.45
|營業收入
|1.31億
|3.14億
|6.54億
|13.18億
|13.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
