search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至1.04元，預估目標價為59.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.97元上修至1.04元，其中最高估值1.32元，最低估值0.77元，預估目標價為59.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.32(1.32)1.872.392.09
最低值0.77(0.77)1.091.282.09
平均值1.05(0.99)1.411.82.09
中位數1.04(0.97)1.381.782.09

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值25.38億34.70億38.60億34.34億
最低值21.75億26.40億30.74億33.70億
平均值23.58億29.44億33.47億34.02億
中位數23.45億29.73億33.05億34.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

相關行情

台股首頁我要存股
Celsius控股51.95+3.65%

延伸閱讀



Empty