search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調升至56元，幅度約3.7%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由54元上修至56元，調升幅度3.7%。其中最高估值68元，最低估值40元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀2位。

Celsius控股今(9日)收盤價為51.045元。近5日股價上漲3.7%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股CELH市場預估目標價

相關行情

台股首頁我要存股
Celsius控股51.39+2.53%

延伸閱讀



Empty