鉅亨速報 - Factset 最新調查：三菱日聯金融集團MUFG-US的目標價調升至16.14元，幅度約5.78%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對三菱日聯金融集團(MUFG-US)提出目標價估值：中位數由15.26元上修至16.14元，調升幅度5.78%。其中最高估值18.31元，最低估值12.37元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予三菱日聯金融集團評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。
三菱日聯金融集團今(21日)收盤價為15.37元。近5日股價上漲5.78%，標普指數下跌1.12%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
