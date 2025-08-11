鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股CELH-US的目標價調升至59元，幅度約3.51%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Celsius控股(CELH-US)提出目標價估值：中位數由57元上修至59元，調升幅度3.51%。其中最高估值68元，最低估值40元。
綜合評級 - 共有23位分析師給予Celsius控股評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀2位。
Celsius控股今(11日)收盤價為51.95元。近5日股價上漲3.51%，標普指數上漲2.43%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
