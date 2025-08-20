川普兒子將助陣！比特幣亞洲大會下周四在香港舉辦 聚焦比特幣全球影響力

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-20 14:20

「從喧囂中提取訊號」(Signal over noise)這不僅是一句口號，更是今年比特幣亞洲大會的核心主旨。這場區域內極具影響力的比特幣大會將於下周四 (28 日) 在香港會展中心舉行兩天。今年重磅演講嘉賓將是川普集團執行副總裁、美國總統川普次子 Eric。

（圖：Shutterstock）

川普的主題演講預計將對比特幣在全球金融中的作用發表看法，無疑還會帶有一絲政治熱度。

自 2010 年代初艱難起步以來，比特幣文化就不乏講述者。當時還是一名充滿好奇心的加拿大少年 Vitalik Buterin 在 2012 年與人共同創辦《比特幣雜誌》，他讓讀者相信，數位貨幣是一場運動，而非一時的潮流。

如今，這家雜誌及其所屬的大會主辦單位已被總部位於納許維爾的 BTC 公司收購，並已發展成為全球比特幣聚會的幕後推手，從邁阿密到納許維爾，最近又將觸角延伸至香港。