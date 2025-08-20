川普兒子將助陣！比特幣亞洲大會下周四在香港舉辦 聚焦比特幣全球影響力
鉅亨網編譯陳韋廷
「從喧囂中提取訊號」(Signal over noise)這不僅是一句口號，更是今年比特幣亞洲大會的核心主旨。這場區域內極具影響力的比特幣大會將於下周四 (28 日) 在香港會展中心舉行兩天。今年重磅演講嘉賓將是川普集團執行副總裁、美國總統川普次子 Eric。
川普次子的加入備受關注，他已成為比特幣最受矚目的企業倡導者之一。他以管理龐大的川普集團，同時牽頭高調的加密貨幣項目而聞名，此次登上講台，既帶來了政治影響力，也具備商業號召力。
川普的主題演講預計將對比特幣在全球金融中的作用發表看法，無疑還會帶有一絲政治熱度。
比特幣亞洲大會去年首次在香港舉辦，吸引了數千名與會者，其中約一半來自中國內地。
自 2010 年代初艱難起步以來，比特幣文化就不乏講述者。當時還是一名充滿好奇心的加拿大少年 Vitalik Buterin 在 2012 年與人共同創辦《比特幣雜誌》，他讓讀者相信，數位貨幣是一場運動，而非一時的潮流。
如今，這家雜誌及其所屬的大會主辦單位已被總部位於納許維爾的 BTC 公司收購，並已發展成為全球比特幣聚會的幕後推手，從邁阿密到納許維爾，最近又將觸角延伸至香港。
主辦單位預計，今年比特幣亞洲大會參加人數將進一步增加，反映出亞洲在數位資產、哈希算力和採用率方面已成為成長最快的市場之一。
BTC 公司執行長 David Bailey 去年曾說：「比特幣亞洲大會的存在，是為了將比特幣領域最重要的聲音與世界上最具活力的地區連接起來。」
