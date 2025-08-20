鉅亨速報 - Factset 最新調查：Blue Owl Capital CorpOBDC-US的目標價調降至15.5元，幅度約3.13%

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Blue Owl Capital Corp(OBDC-US)提出目標價估值：中位數由16元下修至15.5元，調降幅度3.13%。其中最高估值18元，最低估值13元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Blue Owl Capital Corp評價：積極樂觀9位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Blue Owl Capital Corp今(20日)收盤價為14.195元。近5日股價上漲3.13%，標普指數上漲1.19%股價波動與大盤表現同步。

