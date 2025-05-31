〈美股盤後〉川普開轟「中國違反協議」 標普月線創2023年11月以來最佳

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-05-31 05:36

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受美中貿易緊張升溫拖累，科技與晶片類股表現疲弱，標準普爾 500 指數週五 (30 日) 震盪收黑，但本週標普漲幅達 1.87%，月線走升 6.15%，創下自 2023 年 11 月以來最大單月漲幅。

美中關稅戰暫時休兵之際，美國總統川普週五發文，抨擊「中國完全違反與美國達成的關稅協議」。

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川普此舉緊隨美國財政部長貝森特（Scott Bessent）公開表示，雙邊貿易談判陷入僵局，川普總統可能需親自介入。

貝森特表示：「我認為雙方可能在某個時間點會通話。考量談判的規模與複雜性，最終仍需川普總統與中國領導人習近平直接溝通。」

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇受訪時指控，美國在半導體產業中「濫用出口管制措施」，對中國企業構成「歧視性限制」，呼籲美方停止錯誤做法並遵守先前達成的貿易協議。

市場信心遭受打擊的另一原因來自於美國法院關於川普關稅政策的最新舉措。

美國聯邦貿易法院週三裁定川普須立即停止大部分進口關稅，引發市場對「貿易戰緩和」的期待。

然而，上訴法院隔日裁定暫准川普加徵關稅，直到下週審理為止，下一次聽證將於 6 月 5 日舉行，為政策走向增添變數。

經濟數據方面，美國 4 月個人消費支出 (PCE) 物價指數年增 2.1%，創 2021 年 2 月以來新低，核心 PCE 亦降至 2.5%。此一通膨指標降溫，可能為聯準會提供再度降息的空間。

美股週五 (30 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 54.34 點，或 0.13%，收 42,270.07 點。

那斯達克指數下跌 62.11 點，或 0.32%，收 19,113.77 點。

S&P 500 指數下跌 0.48 點，或 0.01%，收 5,911.69 點。

費城半導體指數下跌 102.42 點，或 2.11%，收 4,758.06 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 31.77 點，或 0.23%，收 13,806.25 點。

標普 11 大板塊表現分歧，必需消費品與公用事業領漲，反映市場避險情緒升溫，能源、資訊科技板塊則走弱，拖累大盤表現。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭漲跌互見。Meta (META-US) 上漲 0.38%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.45%；Alphabet (GOOGL-US) 跌 0.070%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.34%。

台股 ADR 全部淪陷。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.94%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.47%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 1.17%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.48% 。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 下滑 3.34% 至每股 346.46 美元。川普舉行記者會慶祝馬斯克卸任，結束其四個月政府效率部領導任期。

川普還表示，包括特斯拉在內的美國汽車製造商，未來必須在美國本土生產整輛汽車，且所有零件也必須在美國製造，不得依賴海外供應鏈。

台積電 ADR (TSM-US) 挫 1.94% 至每股 193.32 美元。外媒報導，知情人士透露，台積電正評估是否在阿聯興建一個大型的先進晶片製造基地。

戴爾科技 (DELL-US) 走跌 2.08% 至每股 111.27 美元，雖獲利遜預期，但全年展望樂觀。美國能源部宣布與戴爾、輝達簽署一項新合約，以開發 NERSC-10，這是國家能源研究科學計算中心 (NERSC) 的下一代旗艦超級電腦。

美國服裝零售商 Gap 旗下多個品牌在第一季銷售表現不一，公司預期若現行關稅政策持續至明年 1 月底，額外成本將介乎 2.5 億至 3 億美元，拖累 Gap (GAP-US) 股價瀉 20.18%。

經濟數據

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 2.1%，預期 2.2%，前值 2.3%

美國 4 月 PCE 物價指數月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.7%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.5%，預期 2.5%，修正後前值 2.7%

美國 4 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.1%，預期 0.1%，修正後前值 0.1%

美國 4 月個人收入月增率報 0.8%，預期 0.3%，修正後前值 0.7%

美國 4 月各人支出月增率報 0.2%，預期 0.2%，前值 0.7%

華爾街分析

圍繞關稅的法律糾紛為本已不安的市場帶來新的不確定性。投資人一直在應對與關稅相關的總經問題，擔心美國貿易政策的調整可能導致經濟衰退。

基建資本管理公司執行長 Jay Hatfield 表示：「這是一個尷尬的時期。如果你是一名投資人，你會希望押注良好的企業獲利，而不是有關關稅的好消息。」

美股五月漲幅強勁，Ned Davis Research 策略師 Ed Clissold 認為：「夏季這股漲勢可能延續，但隨著硬數據追趕上疲軟的軟數據，情況或將變化。第二、三季接替之際，市場仍具上行動能。」