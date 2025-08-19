鉅亨速報 - Factset 最新調查：巴西航空工業ERJ-US的目標價調升至67元，幅度約3.08%

search icon



根據FactSet最新調查，共13位分析師，對巴西航空工業(ERJ-US)提出目標價估值：中位數由65元上修至67元，調升幅度3.08%。其中最高估值79元，最低估值44元。

綜合評級 - 共有14位分析師給予巴西航空工業評價：積極樂觀12位、保持中立1位、保守悲觀1位。

巴西航空工業今(19日)收盤價為57.86元。近5日股價上漲3.08%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


巴西航空工業57.86+0.59%

