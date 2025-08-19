鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至342元，幅度約4.75%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)提出目標價估值：中位數由326.5元上修至342元，調升幅度4.75%。其中最高估值375元，最低估值220元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予Fabrinet評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Fabrinet今(19日)收盤價為327.12元。近5日股價下跌4.75%，標普指數上漲1.19%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
