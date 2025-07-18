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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至318元，幅度約4.61%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)提出目標價估值：中位數由304元上修至318元，調升幅度4.61%。其中最高估值375元，最低估值184元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予Fabrinet評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。

Fabrinet今(18日)收盤價為309.72元。近5日股價上漲4.61%，標普指數上漲0.01%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FN市場預估目標價

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