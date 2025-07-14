鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至304元，幅度約9.55%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)提出目標價估值：中位數由277.5元上修至304元，調升幅度9.55%。其中最高估值375元，最低估值184元。
綜合評級 - 共有11位分析師給予Fabrinet評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀0位。
Fabrinet今(14日)收盤價為291.44元。近5日股價下跌9.55%，標普指數下跌0.31%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 市場震盪加劇，別怕進場！三大策略逆勢突圍
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至267.5元，幅度約3.88%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：宇航環境(AVAV-US)EPS預估下修至3.1元，預估目標價為295.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Prudential plc - ADR(PUK-US)EPS預估上修至2.08元，預估目標價為30.46元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：沃博聯(WBA-US)EPS預估上修至1.75元，預估目標價為11.45元
下一篇