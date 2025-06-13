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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：FabrinetFN-US的目標價調升至267.5元，幅度約3.88%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Fabrinet(FN-US)提出目標價估值：中位數由257.5元上修至267.5元，調升幅度3.88%。其中最高估值350元，最低估值184元。

綜合評級 - 共有10位分析師給予Fabrinet評價：積極樂觀5位、保持中立5位、保守悲觀0位。

Fabrinet今(13日)收盤價為257.205元。近5日股價上漲3.88%，標普指數上漲0.86%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股FN市場預估目標價

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