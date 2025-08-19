外資瘋狂加碼！高盛：中國股市成6月底以來全球最熱門投資標的
鉅亨網編譯陳韋廷
近期，全球資金正加速湧入中國股市，避險基金和南韓投資人展現極高熱情。高盛數據顯示，避險基金正以 6 月底以來最快速度買入中國股票，本月迄今中國成為其平台上淨買入最多的市場。
高盛集團 (GS-US) 分析師表示，此次股票購買主要由多頭買入以及較小程度的空頭回補驅動，兩者比例達 1.9 比 1，個股和宏觀產品均被淨買入，分別佔總名義淨買入額的 58% 和 42%。
數據顯示，高盛主經紀商業務平台目前超配中國相對於 MSCI 全球指數 (ACWI-US) 的權重達 + 4.9%，跟去年和五年前相比，處於特定百分位，中國股票佔其總部未和淨部位的比例，與去年和五年前相比也分別處於相應百分位。
與此同時，南韓投資人對中國和香港股市的交易額顯著上升。根據韓國證券存託結算院 (KSD) 數據，截至 7 月底，南韓投資人對中國股票的累計交易額達 55.14 億美元，超過去年全年水準。
南韓投資人淨買入規模前十的中國股票集中在新能源汽車、網路、AI 以及半導體等科技領域的龍頭企業。
此外，南韓自己發行的中國股票型基金也表現亮眼，今年前 7 月平均報酬率約達 10.3%，光是上月就有約 4021 億韓元資金淨流入中國股票型基金，這得益於中國經濟的穩定發展。
高盛首席中國股票策略分析師劉勁津表示，目前中國股市估值不再低廉，指數連創新高後回檔在所難免，但隨著企業獲利改善，未來 12 個月中國股市還會有 10%-15% 的成長空間。
在周一 (18 日) 發布的報告中，劉勁津等高盛分析師將 MSCI 中國指數的 12 個月目標點位從 85 點上調至 90 點，意味著該指數較上周五 (15 日) 收盤價有 11% 的上漲空間，利多因素包括貿易前景改善、市場流動性支持等。全球資金對中國股市的正面態度，反映出國際市場對中國經濟發展和企業前景的信心。
