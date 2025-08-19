鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-19 16:10

‌



根據馬來西亞投資貿易與工業部 (Miti) 最新貿易數據顯示，在電氣與電子 (E&E) 產品出口大幅增長的帶動下，馬來西亞 7 月份出口強勁反彈，貿易也恢復正增長。當月整體貿易額飆升 3.8% 至 2659.2 億令吉 (約 629.62 億美元)，創下歷史新高。

馬來西亞7月出口超預期強勁反彈 貿易額創歷史新高(圖:shutterstock)

7 月份出口額按年增長 6.8%，達到 1404.5 億令吉，遠超經濟學家預期的跌幅 (3.9% 至 4.6%)。這一增長主要得益於製成品出口回升 9%，其中 E&E 產品出口增長 22.5% 至 633.1 億令吉，成為主要驅動力。光學與科學設備以及加工食品出口也貢獻良多。

‌



然而，農產品出口因棕油及棕油相關農產品出貨量減少而下降 8.6%。礦產品出口也因液化天然氣 (LNG) 價格下跌，而減少 4.3%。

進口方面，7 月份進口額微幅增長 0.6% 至 1254.7 億令吉。資本財進口顯著增長 20.6%，達 181.9 億令吉。但中間財進口下降 17.8%，消費財進口也萎縮 5%。7 月份的貿易順差達 149.8 億令吉，是連續第 63 個月錄得貿易順差。

與主要貿易夥伴的貿易表現優異，尤其與東協和中國的貿易增長是整體貿易額增加的主因。馬來西亞出口至新加坡激增 22.2%，對中國的出口也增長了 6.8%。更特別的是，對台灣出口增長達 46.6%，進口增長 51.6%。

儘管如此，與美國的貿易額按年下降 7.6%，主要是因為從美國的進口銳減 22.2%。

Miti 指出，馬來西亞在 2025 年前七個月的貿易表現令人鼓舞，這是在全球貿易前景審慎改善的背景下實現的。累計而言，今年 1 月至 7 月期間，馬來西亞的貿易、出口和進口額均達到歷史最高值。貿易總額增長 4.7% 至 1.731 兆令吉，出口增長 4.3% 至 9004.7 億令吉，進口增長 5.1% 至 8301.5 億令吉，貿易順差為 703.2 億令吉。