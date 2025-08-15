面對美國19%關稅威脅 馬來西亞下修經濟展望 Q2增長仍符預期
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
馬來西亞第二季經濟穩健擴張，主要得益於強勁國內需求，但出口放緩使總體增長略低於預期。儘管美國關稅威脅持續，馬來西亞央行強調國家經濟基礎依舊穩固。
數據顯示，馬來西亞第二季 GDP 年增 4.4%，與第一季持平，略低於官方預估的 4.5%。季增率經季節性調整後，從 0.7% 加速至 2.1%。
經濟增長主要由強勁的國內需求驅動，包括私人與公共消費及投資的加速；旅遊活動也提供支持。然而，出口——特別是電子產品出口在季末顯著趨緩，導致淨出口急劇下降 73%。服務業雖擴張，但製造業增長放緩，採礦業則收縮。
美國對馬來西亞商品課徵 19% 進口關稅，其中，針對約占對美出口份額三分之一的半導體，更面臨 100% 關稅的威脅，央行正密切關注其影響。
馬來西亞央行總裁 Abdul Rasheed Ghaffour 表示，儘管面臨不確定性，馬來西亞正以「強勁姿態」應對挑戰。
為反映關稅不確定性，央行已將 2025 年經濟增長預期下調至 4% 至 4.8%。儘管出口預計放緩，央行預期技術產品需求和旅遊業將提供緩衝。
為提振經濟，央行上月實施 5 年來首次降息，旨在提供「額外提振」並刺激經濟活動。央行堅信，消費者支出和投資將保持韌性，持續支撐經濟增長。政府亦透過財政措施來鞏固經濟基礎。
